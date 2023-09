Mandaguari abriu a semana com 43 vagas de emprego

A unidade da Agência do Trabalhador, órgão ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, tem mais de 40 oportunidades de emprego.

Os interessados devem comparecer à Agência do Trabalhador com RG, CPF e comprovante de residência. O atendimento é feito de segunda a sexta – veja horários no final do texto.

4 Assistente administrativo (cursando ensino superior em Administração, Contabilidade ou áreas afins)

1 Ajudante de caminhão

2 Auxiliares de açougue

4 Costureiras

2 Estagiários (candidatos com idade a partir de 18 anos, cursando ensino superior em Administração, Logistica ou Gestão da qualidade)

10 Jovem aprendiz (entre 18 a 23 anos)

1 Motorista entregador

2 Operadores de empilhadeira

4 Operadores de caixa

5 Operadores de máquinas fixas

1 Repositor em supermercados

1 Técnico em segurança do trabalho

2 Soldadores

3 Vendedores internos

1 Zeladora

AGÊNCIA DO TRABALHADOR

Onde Rua Padre Antônio Lock, 150, Centro

Quando segunda a quinta: 8h às 11h30 e 13h às 16h30. Sexta: 8h às 11h30

Mais informações (44) 3233-3132

PMM.