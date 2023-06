Mandaguari adquire 69 aparelhos de ar-condicionado para escolas municipais

Em mais um investimento em Educação, a Prefeitura de Mandaguari adquiriu 69 aparelhos de ar-condicionado que serão distribuídos nas seis escolas municipais. O investimento vai beneficiar 2.157 alunos.

Os aparelhos split são da marca Elgin, modelo Inverter, têm baixo nível de ruído e são considerados mais econômicos, por consumirem menos energia elétrica. Cada aparelho será distribuído em uma sala de aula das escolas Walter Antunes Pereira (16 aparelhos), Francisco Romagnole Júnior (13), Ary da Cunha Pereira (11), Professora Angelina Teixeira Pinheiro (11), Professora Yolanda Cercal da Silva (10) e Bom Pastor (8).

Segundo a prefeita Ivonéia Furtado, o equipamento adquirido melhora a saúde e o aprendizado dos alunos. “Quando você tem aulas em salas climatizadas, com temperatura adequada, o aluno tem prazer em aprender, isso facilita o processo de ensino e aprendizagem, além de contribuir para a saúde dos estudantes”, afirma a chefe do Executivo.

O valor total investido para a aquisição dos equipamentos é de R$ 364,7 mil, sendo que R$ 280,9 mil foram viabilizados por emenda parlamentar do senador Flavio Arns (PSB) e R$ 83,7 mil são recursos próprios do município.

Para Sérgio Ferreira Presidente do partido PSB em Mandaguari, ” Fico muito feliz em ver ações desta magnitude do nosso Senador Flavio Arns (PSB) em prol da Educação, mais de 2 mil estudantes serão beneficiados com os equipamentos, gerando assim mais conforto aos educadores e melhor aprendizado e conforto aos alunos”.

Segundo a Educação, não há data prevista para o início da instalação dos equipamentos. “Isso depende também da Copel”, explica a secretária Selma Bertolini.