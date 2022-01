Mandaguari agenda hoje 1ª dose para 12 a 17 anos e da 3ª dose para 18+ nas UBSs

Mandaguari está agendando nesta segunda-feira, 03 de janeiro de 2022, a 1ª dose contra a Covid-19 para adolescentes de 12 a 17 anos e da 3ª dose para moradores com 18 anos ou mais. O agendamento pode ser feito em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município das 7h30 às 11h 30 e das 13h 30 às 17h 30.

ADOLESCENTES

– Para moradores de 12 a 17 anos o agendamento deve ser feito pelo responsável legal, que assinará a autorização da vacina. É preciso apresentar o CPF do responsável, além do CPF e do Cartão SUS do menor.

ANTECIPADA

– Para receber a 3ª dose, moradores com 18 anos ou mais devem ter o intervalo de quatro meses em relação à 2ª dose. Durante o agendamento, é preciso apresentar documento com foto e carteira de vacinação.

Acessória PMM.