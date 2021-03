Mandaguari chega a 68 óbitos associados à Covid-19

Foi confirmado nesta terça-feira, 30 de março, pela 15ª Regional de Saúde de Maringá, o 68º óbito associado á Covid-19 em Mandaguari. Trata-se de um homem 77 anos de idade, que estava internado em hospital de Arapongas, apresentando comorbidades referidas, sem históricos de viagens. Início dos sintomas no dia 28 de fevereiro e óbito registrado no dia 25 de março.

O óbito consta do boletim desta terça, onde foram registrados também 26 novos casos no município, sendo que os recuperados e descartados já chegam a 7.357. A taxa de ocupação de UTI adulto nos três hospitais de referência na região estão em 100% na unidades de Maringá e Sarandi e de 85% em Colorado.

A administração do município de Mandaguari lamenta profundamente mais esse óbito e continua reforçando que as medidas de proteção contra o coronavírus devem ser mantidas com a população protegendo seus familiares, principalmente os idosos, evitando aglomerações, saídas desnecessárias, usando máscara de proteção e higienizando bem as mãos. E que a população respeite o toque de recolher das 20h às 5h.

Assessoria PMM.