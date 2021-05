Mandaguari chegou aos 86 óbitos pela covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Mandaguari divulgou boletim nesta quinta-feira, 06 de maio, confirmando mais um óbito por Covid-19. Foram registrados nesta quinta mais 19 novos casos da doença. Os novos são 15 mulheres de 05 a 82 anos e 06 homens de 40 a 73 anos. Em investigação são 315, recuperados 8.625, óbitos 86 e hospitalizadas 10 pessoas. Os hospitais referência HU de Maringá está com 100% de ocupação, o Metropolitano de Sarandi com 97,9% e o Santa Clara de Colorado com 95%.

ÓBITO

Foi confirmado nesta quinta-feira (06) mais um óbito associado à Covid-19 em Mandaguari. Trata-se de um homem de 72 anos de idade, sem históricos de viagens, apresentando comorbidades referidas, com início dos sintomas dia 29 de março e óbito registrado no dia 1º de maio.

A administração do município de Mandaguari lamenta profundamente mais esse óbito, se solidariza com a família e continua reforçando que as medidas de proteção contra o coronavírus devem ser mantidas com a população protegendo seus familiares, principalmente os idosos, evitando aglomerações, saídas desnecessárias, usando máscara de proteção e higienizando bem as mãos.

PROTOCOLO – Por conta dos procedimentos padronizados pela Secretaria de Estado da Saúde e Ministério da Saúde, o município comunica oficialmente os óbitos somente após a oficialização por parte da Regional de Saúde, com sede em Maringá.