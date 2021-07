Mandaguari confirma retorno às aulas na segunda-feira

Todos os profissionais foram imunizados contra a Covid-19, segundo a Secretaria de Educação

As aulas presenciais em escolas municipais do 1º ao 5º ano serão retomadas na rede municipal de ensino de Mandaguari a partir da segunda-feira (19), início do segundo semestre letivo. As aulas continuarão a ser ofertadas em modelo híbrido, com parte dos estudantes nas salas de aula e outra parte, em casa.

Conforme a secretária municipal de Educação, Selma Bertolini, o retorno será pautado “por uma segurança maior”, visto que todos os profissionais da Educação foram imunizados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

O retorno das aulas nas escolas municipais deve respeitar um protocolo sanitário que prevê, entre outras normas, o uso obrigatório de máscara, uso de álcool em gel, distanciamento de 1,5 metro e carteiras intercaladas.

Na volta às aulas em modelo híbrido, a ocupação máxima será de 30% da capacidade, que varia conforme a sala. As unidades de ensino municipais estão equipadas com equipamentos de proteção individual e produtos de limpeza, como álcool gel 70%, face Shields, máscaras, tapetes sanitizantes e termômetros para aferição de temperatura.

Está previsto, também, para o segundo semestre, o retorno das turmas de Infantil 4 e 5, de forma parcial, também em modelo híbrido.

Assessoria PMM.