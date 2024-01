Mandaguari disponibiliza carnê do IPTU 2024 via internet e no Paço Municipal

A Prefeitura de Mandaguari, disponibilizou na terça (16) os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2024. As guias podem ser retiradas via internet, através da seção “Emissão de 2ª via de carnê”, serviço disponível durante 24h por dia.

Quem preferir pode retirar as guias pessoalmente no Paço Municipal, de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

O contribuinte tem até os seguintes dias para quitar o imposto, com os devidos descontos: até 20/3, para quitar o imposto com 12% de desconto; até 22/4, com 8% de desconto; e até 20/5, com 4% de desconto.

Para pagamento parcelado – que deve ser feito exclusivamente no Paço Municipal -, o primeiro vencimento também é no dia 20/3, com o valor dividido em dez parcelas.

Em 2024, há cerca de 16 mil contribuintes tributáveis. A expectativa de arrecadação é de aproximadamente R$ 9 milhões. É possível tirar dúvidas de segunda a sexta, durante expediente do Paço Municipal, pelo número telefônico (44) 3233-8400, do Departamento de Tributação.

IPTU 2024

Via internet pelo site da Prefeitura de Mandaguari

Pessoalmente no Departamento de Tributação, no Bloco 2 da Fafiman (Rua Renê Tácola, nº 152 – Centro).

Parcial PMM, apoio em divulgação site Mandaguari Online.