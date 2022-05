Mandaguari firma convênio para pavimentação de duas estradas com apoio de Tiago Amaral

Mandaguari firmou com o governo do estado um convênio para a pavimentação com pedras irregulares da Estrada Alegre e da Estrada Ângelo Manholer no valor de R$ 626.154,21. A demanda é mais uma conquista do deputado Tiago Amaral, que viabilizou R$ 500 mil junto à Seab, os outros R$ 126.154,21 são uma contrapartida do município. O próximo passo é realizar o processo de licitação para poder dar início às obras, que recuperarão a trafegabilidade de 2.214,10 metros.

“Sem estradas rurais em boas condições, tudo fica difícil, não só o escoamento da produção como também a chegada de insumos às propriedades e para o deslocamento das famílias e acesso à escola, atendimento de saúde”, comenta o deputado Tiago Amaral que também é produtor rural.

“O Tiago disse que iria conseguir e realmente fez o que prometeu. Depender de estrada rural não é fácil e esta obra vai trazer benefícios a todos. Para os pequenos produtores e para os grandes, beneficiando, por exemplo, a Cocari – Cooperativa Agropecuária e Industrial e a Aurora Alimentos. É uma região com várias cooperativas e muitas granjas”, comenta o vereador Alécio Bento da Silva Filho.

“O Tiago já conseguiu para Mandaguari a pavimentação com pedras irregulares da Estrada São Carlos no valor de R$ 1,5 milhão e agora também destas duas outras estradas. O trabalho dele tem uma continuidade. Podemos sempre contar com ele, sabemos que ele vai estar do nosso lado melhorando nosso município”, conclui o vereador Eron Rodrigues Barbiero.

“São duas vias importantíssimas. A Estrada Alegre liga Mandaguari a Marialva e por ela escoa parte da produção agrícola. Ao longo da Estrada Ângelo Manholer há muitos sítios e chácaras que produzem milho, soja e café. Para os produtores se desenha um novo cenário com esta pavimentação”, explica o vereador Sebastião Alexandre da Silva.

Para o vereador Daniel Antônio Marins, o Gambá, além da facilidade para trafegar, as obras vão oferecer mais segurança. “Há muitos acidentes, principalmente, quando chove. Esperamos que as obras comecem o quanto antes, não dá mais para esperar. Mais uma vez o Tiago nos atendeu”, ressalta

Parceria de Tiago Amaral com Mandaguari

Entre outras conquistas viabilizadas pelo deputado para Mandaguari estão: R$ 4 milhões para pavimentação, uma viatura para a PM, uma viatura para a Polícia Civil, R$ 100 mil para reforma da sede da Apae, R$ 550 mil para obras de melhorias do Colégio Estadual Vera Cruz, R$ 500 mil para reforma do Colégio Cívico Militar, R$ 500 mil para recape asfáltico do Jardim Progresso.