Mandaguari inicia vacinação contra sarampo e gripe nesta segunda-feira

A Prefeitura de Mandaguari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia na segunda (4) a 1ª etapa da campanha de vacinação contra o sarampo e influenza.

Nesta etapa, que segue até o dia 2/5, a vacina que previne contra a gripe será destinada inicialmente a idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. A vacinação ocorre no sistema drive-thru, sem que o morador tenha que descer do veículo, na Praça Independência e na Praça Iguaçu (ginásio Xanduzão), de segunda (4) a sexta (8), das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h.

Ainda nessa primeira etapa, a vacinação contra o sarampo será voltada para trabalhadores da saúde. As doses serão aplicadas em todas as UBSs da cidade, com exceção da UBS Vila Vitória, de segunda a sexta, segunda a sexta, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

POPULAÇÃO EM GERAL – Em Mandaguari, a 2ª etapa da campanha de vacinação, voltada para a população em geral, deve ocorrer entre os dias 3/5 a 3/6. Nesse período serão imunizados os seguintes públicos: idosos com 60 anos ou mais; crianças de 6 meses a menores de 5 anos; gestantes e puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário (passageiros urbanos e de longo curso); trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; forças armadas; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Fonte PMM