Mandaguari protesta contra o fechamento da Estrada Terra Roxa

Na manhã desta sexta-feira, 11 de junho, lindeiros abriram as cancelas da praça de pedágio entre Mandaguari e Marialva. Eles protestam contra o fechamento da Estrada Terra Roxa. Além de abrir as cancelas do pedágio, os moradores daquela área prometem manifestações diárias até que a concessionária responsável pela praça desista de bloquear a rota alternativa. A Viapar conseguiu na Justiça uma liminar que autoriza o bloqueio de um dos acessos à estrada rural. Na madrugada desta sexta-feira, funcionários da concessionária tentaram fechar o local, mas foram impedidos por lindeiros que residem naquela região. Ainda na manhã desta sexta (11), moradores de Mandaguari pararam o trânsito, na sua totalidade, na praça de pedágio, aguardando reunião com a diretoria da Concessionária Viapar.

Imagem: Redes Sociais, Rubens Silva.