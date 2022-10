Mandaguari representado em jogos abertos de Londrina

Atletas de luta da Modalidade de Kung Fu do Estilo Shizuka da cidade de Madaguari, alunos do Professor Muniz, representam muito bem a cidade ao participarem dos Jogos Abertos sediados pela cidade de Londrina – 2º PARANÁ COMBATE FASE ESTADUAL – JAPS COMBATE – organizado pela Federação Paranaense de Kung juntamente com o Paraná Esportes, evento que reuniu Atletas de várias cidades do Estado do Paraná. Os atletas da academia do professor Muniz que participaram do evento nas categorias Adulto e Juvenil, Masculina e Feminina de Nanquan, Changquan, Sanda e Taijiquan, conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze com muita raça e determinação.