Mandaguari retoma vacinação contra a Covid-19 na terça

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) retoma na terça (15) a aplicação da 1ª e 2ª doses de Coronavac para crianças de 6 a 11 anos, mediante agendamento, a 3ª dose para a população de 18+ e a 4ª dose para imunossuprimidos – confira o cronograma.

3ª DOSE – A aplicação da 3ª dose será feita com imunizante da AstraZeneca para pessoas que tomaram as vacinas Coronavac, AstraZeneca e Pfizer.

AGENDE LÁ – O município mantém o agendamento da 1ª e 2ª doses para crianças de 5 a 11 anos em todas as UBSs – com exceção da UBS Vila Vitória -, de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Os moradores da Vila Vitória e da zona rural podem realizar o agendamento em qualquer outra UBS do município.

Para se vacinar é necessário que a criança esteja acompanhada pelo pai, mãe ou responsável, desde que tenha o termo de autorização da vacina assinado pelo responsável legal. Além disso, é necessário apresentar o CPF do responsável, além do CPF e do Cartão SUS da criança.

Todos os moradores devem apresentar documento com foto, CPF, Cartão do SUS e carteira de vacinação. Mandaguarienses imunossuprimidos devem apresentar, também, declaração médica.

Confira o cronograma de vacinação anticovid:

15/3 (terça-feira)

1ª dose, das 9h às 11h

Quem: crianças de 6 a 11 anos

Quantidade de doses: 20 de Coronavac

Senhas: conforme agendamento em UBSs

Onde: em todas as USBs de Mandaguari, exceto Vila Vitória

2ª dose, das 13h às 16h

Quem: crianças de 6 a 11 anos

Quantidade de doses: 30 de Coronavac

Senhas: conforme agendamento em UBSs

Onde: em todas as USBs de Mandaguari, exceto Vila Vitória

3ª dose, das 8h30 às 11h

Quem: população em geral de 18+

Quantidade de doses: 250 (AstraZeneca)

Senhas: 8h

Onde: Centro Esportivo do Jardim Esplanada

4ª dose, das 8h30 às 11h

Quem: imunossuprimidos

Senhas: 8h

Onde: Centro Esportivo do Jardim Esplanada

O que levar: declaração médica, documento com foto, CPF, Cartão do SUS e carteira de vacinação

16/3 (quarta-feira)

1ª e 2ª dose, das 8h30 às 11h

Quem: população em geral de 12+

Quantidade de doses: 150 (Pfizer), 100 (Astrazeneca), 100 (Coronavac) e 100 (Janssen)

Senhas: 8h

Onde: Centro Esportivo do Jardim Esplanada

3ª dose, das 13h30 às 16h

Quem: população em geral de 18+

Quantidade de doses: 250 (AstraZeneca)

Senhas: 8h

Onde: Centro Esportivo do Jardim Esplanada

4ª dose, das 13h30 às 16h

Quem: imunossuprimidos

Senhas: 8h

Onde: Centro Esportivo do Jardim Esplanada

O que levar: declaração médica, documento com foto, CPF, Cartão do SUS e carteira de vacinação

17/3 (quinta-feira)

1ª dose, das 9h às 11h

Quem: crianças de 6 a 11 anos, mediante agendamento em UBSs

Quantidade de doses: 20 (Coronavac)

Para agendar: em todas as USBs de Mandaguari, exceto Vila Vitória

Onde: em UBSs

2ª dose, das 13h às 16h

Quem: crianças de 6 a 11 anos

Quantidade de doses: 30 (Coronavac)

Senhas: conforme agendamento em UBSs

Onde: em todas as USBs de Mandaguari, exceto Vila Vitória

3ª dose, das 8h30 às 11h

Quem: População em geral de 18+

Onde: Centro Esportivo do Jardim Esplanada

Quantidade de doses: 250 (Astrazeneca).

Senhas: 8h

4ª dose, das 8h30 às 11h

Quem: imunossuprimidos

Senhas: 8h

Onde: Centro Esportivo do Jardim Esplanada

O que levar: declaração médica, documento com foto, CPF, Cartão do SUS e carteira de vacinação.

Assessoria PMM.