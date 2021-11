Mandaguari segue com aplicação de 3ª dose para população de 18+, nesta quarta

Nesta quarta (24), a Prefeitura de Mandaguari segue com a vacinação da 3ª dose contra a Covid-19 para moradores com 18 anos. Para receber a dose é preciso ter o intervalo de cinco meses em relação à 2ª dose. A aplicação ocorre em todas as UBSs do município, das 9h15 às 16h. Na tarde desta terça (22), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) deve divulgar detalhes dos horários dos atendimentos, informando quais UBSs vão aplicar as doses inclusive durante o horário de almoço, das 11h30 às 13h. Mais informações serão divulgadas no final desta tarde.

Não haverá, segundo a SMS, distribuição de senhas. A imunização será feita por ordem de chegada. É preciso apresentar documento com foto e carteira de vacinação.

ADOLESCENTES – Mandaguari também aplica, nesta quarta (24), a 2ª dose de Pfizer para adolescentes vacinados em 29/9. A imunização ocorre das 13h30 às 16h, no Centro Esportivo do Jardim Esplanada.

Após imunizar cerca de 800 adolescentes de 12 a 14 anos com a 1ª dose, entre sexta (19) e segunda (22), a SMS suspendeu a vacinação desse público nestaa terça (23), por falta de repasses de doses do Governo do Estado e do Governo Federal. A retomada da imunização, que depende da chegada de novas vacinas, será amplamente divulgada nos canais oficiais da Prefeitura.

VACINAÇÃO FIRME – A Prefeitura de Mandaguari vacinou, até sexta (19), 28.538 pessoas com a primeira dose ou a dose única (Janssen) da vacina anticovid. O balanço foi divulgado pela SMS nesta segunda (22).

Ao todo, Mandaguari já aplicou 52.111 unidades do imunizante, sendo 26.009 primeiras doses; 20.587 segundas doses; 2.529 doses únicas; e 2.986 doses de reforço.

Assim, 96% dos moradores de Mandaguari já receberam ao menos uma dose do imunizante e 77% da população da cidade está imunizada contra a Covid-19, com as duas doses ou a dose única.

Assessoria PMM.