Mandaguari tem 20 pontos para coletas de pilhas, baterias, lâmpadas e outros itens

Mandaguari conta com 20 pontos para coleta de lâmpadas, óleos, pilhas, baterias de aparelhos eletrônicos e baterias automotivas, entre outros itens, para que a destinação do material seja realizada de forma correta.

Os pontos estão localizados em empresas no Centro e no Jardim Paraná, além da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Mandaguari (Acaman), no Parque Industrial II – confira abaixo os horários, endereços e especificidades de cada um.

O cuidado com o descarte desses produtos se justifica pela presença de materiais que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.

Por meio do sistema de logística reversa, os itens deixam de ser aterrados ou descartados incorretamente, sendo encaminhados à descontaminação e reaproveitados de volta ao mercado.

LÂMPADAS, ÓLEOS E PILHAS

Supermercado Canção: Rua Manoel Antunes Pereira, 800 – Centro.

Quando: segunda a sábado: 9h às 21h30. Domingo: 9h às 13h.

Supermercado Camilo: Av. Amazonas, 2024 – Centro.

Quando: segunda a sábado: 9h às 20h. Domingo: 9h às 13h.

Supermercado Paraná: Rua Rene Taccola, 480 – Centro.

Quando: segunda a sábado: 9h às 20h. Domingo: 9h às 13h.

Supermercado Verona: Av. Amazonas, 1556 – Centro.

Quando: segunda a sábado: 9h às 20h. Domingo: 9h às 13h.

ELETRÔNICOS

Valdar: Av. Amazonas, 763 – Centro.

Quando: segunda a sexta: 8h às 18h. Sábado: 9h às 13h.

Lojas Colombo: Av. Amazonas, 711 – Centro.

Quando: segunda a sexta: 8h às 18h. Sábado: 9h às 13h.

Lojas MM: Av. Amazonas, 1039 – Centro.

Quando: segunda a sexta: 8h às 18h. Sábado: 9h às 13h.

Daron: Av. Amazonas, 348 – Centro.

Quando: segunda a sexta: 8h às 18h. Sábado: 9h às 13h.

Virtual Megastore: Av. Amazonas, 1370-1470 – Centro.

Quando: Segunda a sexta: 8h às 18h. Sábado: 9h às 13h.

ELETRÔNICOS E PILHAS

Livraria Mega União – Av. Amazonas, 2302 – Centro.

Quando: Segunda a sexta: 8h às 18h. Sábado: 9h às 13h.

Lojas Americanas – Av. Amazonas, 1001 – Centro.

Segunda a sexta: 8h às 18h. Sábado: 9h às 13h.

ELETRÔNICOS, LÂMPADAS E PILHAS

Eletro Mandaguari – Av. Amazonas, 2315 – Centro.

Quando: segunda a sexta: 8h às 18h. Sábado: 9h às 13h.

Comprosid – Av. Pres. Vargas, 970 – Centro

Quando: segunda a sexta: 8h às 18h. Sábado: 9h às 13h.

Comercial Ivaiporã: Av. dos Pioneiros, 340 – Centro.

Quando: segunda a sexta: 8h às 18h. Sábado: 9h às 13h.

Total Acabamentos: Av. Amazonas, 1969 – Centro.

Quando: segunda a sexta: 8h às 18h. Sábado: 9h às 13h.

Lumiblock: Av. Amazonas – Jardim Paraná.

Quando: segunda a sexta: 8h às 18h. Sábado: 9h às 13h.

Eletrolar: Av. Amazonas, 1982 – Jardim Paraná.

Quando: horário não informado.

BATERIAS AUTOMOTIVAS

Cigano Baterias – Rua João Ernesto Ferreira, 1816 – Centro.

Quando: segunda a sexta: 8h às 18h. Sábado: 9h às 13h.

Delbats Casa das Baterias – Av. Amazonas, 2129, Jardim Paraná.

Quando: horário não informado.

TODOS OS MATERIAIS RECICLÁVEIS

Acaman – Rua Pedro Alves Madeira, 84 – Parque Industrial II.

Segunda a sexta: 7h30 às 17h.