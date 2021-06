Mandaguari tem 46 vagas de emprego disponíveis

Mandaguari tem 46 vagas de emprego com carteira assinada disponíveis nesta quinta (17). As oportunidades são para 27 cargos diferentes.

Os interessados devem comparecer à Agência do Trabalhador (Rua Padre Antônio Lock, esquina com a Rua Romário Martins) com documentos pessoais. O atendimento é feito de segunda a sexta, das 8h às 16h30, inclusive no horário de almoço.

Vagas disponíveis:

– Vendedores Externos – 7 vagas ( com salário e benefício de, aproximadamente, R$ 2 mil).

Data da entrevista: 22/6. Obs: é preciso agendar o horário na Agência do Trabalhador.

– Açougueiro (com experiência) – 1 vaga

– Assistente Contábil – 1 vaga

– Assistente Fiscal – 1 vaga

– Atendente de Lanchonete – 1 vaga

– Auxiliar de Açougue (com experiência) – 1 vaga

– Atendente de Escritório (com experiência) – 1 vaga

– Auxiliar de Limpeza (Temporário) – 1 vaga

– Auxiliares de Produção – 4 vagas

– Auxiliar de Mecânica (para troca de óleo) – 1 vaga

– Cortadeira de Tecidos (com experiência) – 1 vaga

– Costureira (com experiência) – 1 vaga

– Auxiliar de Cozinha – 1 vaga

– Farmacêutico – 1 vaga

– Frentista – 1 vaga

– Motorista de Caminhão (CNH-D) – 1 vaga

– Movimentador de Mercadorias (Saqueiros) – 2 vagas

– Operador de Caixa (com experiência) – 3 vagas

– Operador de Torno Mecânico (com experiência) – 1 vaga

– Operador/Programador de Torno CNC – 1 vaga

– Operador de Ponte Rolante – 1 vaga

– PCP – 1 vaga

– Pintor Industrial – 1 vaga

– Serviços Gerais – 2 vagas

– Serralheiro – 1 vaga

– Soldadores – 5 vagas

– Vendedores Internos (com experiência) – 3 vagas

Assessoria PMM.