Mandaguari vacinou 80% da população com duas doses anticovid

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Mandaguari vacinou, até segunda (10), 32.534 pessoas com a primeira dose ou a dose única (Janssen) da vacina anticovid, o que corresponde a 88% de toda a população da cidade que recebeu ao menos uma dose do imunizante.

Em relação à população completamente imunizada com o esquema básico (com duas doses ou dose única), a cobertura chega a 80%.

Mandaguari já aplicou 87.087 doses do imunizante, sendo 30.005 primeiras doses e 27.176 segundas doses; 2.529 doses únicas; além das 27.365 doses de reforço.

CRIANÇAS – Entre as crianças de 6 meses a 2 anos, 31 foram imunizadas. Entre as crianças de 3 e 4 anos, 243 já receberam a primeira dose do imunizante. Já entre as de 5 a 11 anos, 2.442 iniciaram a vacinação com a primeira aplicação.

Até o momento nenhuma criança de 6 meses a 2 anos recebeu a segunda dose anticovid. Do total de segundas doses aplicadas, 116 foram em crianças de 3 e 4 anos e 1.855 foram em crianças de 5 a 11 anos. Ao todo 787 adolescentes (12 a 17 anos) foram imunizados com a terceira dose.

Considerando os adultos (18 anos ou mais), foram aplicadas 7.280 quartas doses do imunizante anticovid no município. Até o momento, 12 moradores imunossuprimidos já receberam a 5ª dose.