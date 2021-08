Mandaguari vai vacinar população 33 e 32 na segunda-feira

A Prefeitura de Mandaguari anunciou a retomada da vacinação contra a Covid-19 para a população em geral de 33+ e 32+, na segunda (9) – veja abaixo os horários.

– População de 33+: 9h30 e 15h30 (150 doses cada);

– População de 32+: 17h30 (220).

A aplicação de doses será no Centro Esportivo do Jardim Esplanada. As senhas serão distribuídas às 9h. Documentos obrigatórios: comprovante de residência; carteira de identidade; CPF; e carteirinha do SUS.

VACINA À VISTA – A retomada da imunização do público em geral é possível devido ao lote com 428 doses, que está previsto para chegar no sábado (7) a Maringá. A 15ª Regional de Saúde não confirmou, até o momento, o horário em que as vacinas podem ser retiradas pelos municípios.

AJUDE O PRÓXIMO – O Centro Esportivo é um dos pontos que integram a campanha “Vacinação Solidária” para receber itens de higiene pessoal que serão doados a famílias vulneráveis – saiba como participar.

RELAXA O BRAÇO – Mandaguari segue com a imunização de moradores previamente cadastrados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nas UBSs Centro e Esplanada, conforme o horário estabelecido no agendamento.

GRUPOS PRIORITÁRIOS – Estão mantidos o agendamento por telefone e a vacinação de gestantes e puérperas, na UBS Centro (Rua Padre Antônio Lock, 382. Tel: 3233-2982), e de moradores com comorbidades, nas UBSs Jardim Esplanada (Rua Duque de Caxias, 50. Tel: 3233-7032) e Centro. O atentimento é feito das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 16h30.

O agendamento da imunização de caminhoneiros, que não compareceram à campanha de vacinação, em decorrência do trabalho, pode ser feito na sede da Vigilância Epidemiológica, pelo número telefônico 44 3133-0329.

TRINCHEIRA COVID – Até o momento, Mandaguari imunizou 70% da população contra a Covid-19. Conforme o boletim de qu inta , o município tem 156 casos ativos, sendo que 7 deles estão internados em UTI ou enfermagem. Ao todo, Mandaguari contabiliza 115 óbitos desde o início da pandemia. Durante o mês de julho, o município registrou apenas uma morte provocada pela doença.

Por Comunicação Social