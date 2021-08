Mandaguari vai vacinar população de 27 ou mais, nesta quarta

A Prefeitura de Mandaguari vai retomar nesta quarta (18) a vacinação da população em geral de 27+, no Centro Esportivo do Jardim Esplanada. Serão três sessões de imunização, às 15h (200 doses), às 17h (200) e às 19h (140). As senhas serão distribuídas no local, a partir das 8h. O novo lote de vacinas deve chegar na manhã de quarta a Mandaguari.

O município mantém a aplicação da 2ª dose de AstraZeneca em moradores previamente cadastrados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nas UBSs Centro e Esplanada.

O Centro Esportivo e as UBSs integram a campanha “Vacinação Solidária” e recebem itens de higiene pessoal que serão doados a famílias vulneráveis – saiba como participar.

GRUPOS PRIORITÁRIOS – Conforme o Plano Nacional de Imunização (PNI), estão mantidos o agendamento por telefone e a aplicação de 1ª dose em gestantes e puérperas, na UBS Centro (Rua Padre Antônio Lock, 382. Tel: 3233-2982), e de moradores com comorbidades, nas UBSs Jardim Esplanada (Rua Duque de Caxias, 50. Tel: 3233-7032) e Centro. O atendimento é feito das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 16h30.

Ainda de acordo com o PNI, Mandaguari mantém o agendamento da imunização de caminhoneiros, que não compareceram à campanha de vacinação, em decorrência do trabalho. O agendamento pode ser feito na sede da Vigilância Epidemiológica, pelo número telefônico 44 3133-0329.

