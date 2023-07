Mandaguarienses estão internados após explosão em granja

Nesta segunda-feira (17), ocorreu um grave acidente de trabalho em Mandaguari, envolvendo os trabalhadores Claudecir Donato, de 50 anos, e Marcos Vieira, de 46.

Durante a manutenção de um forno utilizado para aquecer a granja em um aviário próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, houve uma explosão devido ao combustível utilizado.

Claudecir Donato foi socorrido e inicialmente encaminhado ao Hospital Metropolitano de Sarandi com ferimentos leves, porém, no dia seguinte, foi transferido para a UTI do hospital. Já Marcos Vieira, que sofreu ferimentos graves, especialmente no rosto, foi socorrido e levado à UTI do Hospital Universitário de Maringá, onde continua em coma induzido no centro cirúrgico.