Matagal da Perimetral

Para quem passa pela Perimetral da via Férrea vê um total abandono por parte de responsáveis pela limpeza e manutenção do local, placas de sinalização quase invisíveis devido ao mato com alturas superiores a dois metros, a via férrea para um ciclista ou condutor de veiculo auto motor a visão é quase zera, em muitos cruzamentos só é possível ver se vem uma composição locomotiva quando a mesma já esta em marco zero, pois o mato é tanto que esta quase impossível de ver se pode ou não transpor a via férrea.

De quem é a responsabilidade de cobrar?, de quem é a responsabilidade de manter limpo?,

Será necessário mais acidentes?, mais incidentes?. A Perimetral da via férrea praticamente corta a cidade, via de acesso de muitos transeuntes, acesso de veículos de cidades vizinhas, qual a visão da cidade de Mandaguari ao olhar das pessoas que por aqui passam?; Mandaguari que já foi cidade referencia em vários aspectos principalmente na saúde, não podemos aceitar que esta referencia seja apagada tão fácil assim.