Menor apreendido em Cambira diz ser o autor de homicídios em Mandaguari

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (15) no Parque Industrial em Cambira.

A equipe policial foi informada que um veículo Fiat palio de cor branca havia parado em via pública na cidade de Cambira e que quatro masculinos saíram correndo para um terreno baldio após ver uma ambulância do SAMU, sendo que logo após, dois destes masculinos voltaram para o referido veículo e saíram sentindo a rodovia. Informaram ainda que o veículo estava com marcas de tiros no para-brisas.

Logo após, a equipe policial foi informada que avistaram um masculino trajando agasalho de cor azul com detalhes vermelho pedindo ajuda em uma residência, que em seguida um masculino com as mesmas características havia perguntado onde ficava a rodovia, sendo repassada tal informação, este saiu sentido a BR 376.

Diante dos fatos, está equipe deslocou pela rodovia sendo avistado tal indivíduo, onde foi realizada a abordagem. Durante a abordagem, o masculino de 16 anos de idade, relatou a equipe que havia participado de uma tentativa de homicídio na cidade Mandaguari, assim como confessou que havia matado dois homens na mesma cidade dias atrás, sendo eles, Rogério vulgo Brucho e William Cezar Soares Lopes vulgo Ditão.

Informou ainda que havia escondido uma arma em um terreno baldio, sendo que o mesmo levou a equipe até o local onde foi localizada uma pistola da marca Taurus modelo pt 58 hc plus com duas munições intactas. Perguntado ao mesmo quem estaria com ele no veículo o mesmo relatou que só sabia o nome de um deles. Perguntado ao mesmo o motivo dos homicídios, relatou que é uma guerra do tráfico, que as vítimas haviam ido até sua residência e quebrado o braço de sua mãe e ateado fogo em sua residência, e que posteriormente mataram seu tio. Diante dos fatos, o mesmo foi levado até a 17 SDP para os procedimentos legais cabíveis. Foram encontradas com o mesmo duas porções de entorpecentes análoga a maconha pesando 8.98g.