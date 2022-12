Menor é apreendido com moto adulterada em bairro de Jandaia do Sul

A equipe ROTAM estava em patrulhamento no final da tarde desta quinta-feira (29) na região da Vila Rica, quando avistou uma pessoa conduzindo uma motocicleta na cor vermelha e visualizou que a mesma estava sem placa de identificação.

Foi então dada voz de abordagem a qual foi acatada e realizada busca pessoal contudo nada de ilícito foi constatado, em checagem documental foi identificado que o condutor da motocicleta se tratava de um menor de idade (16 anos), e checada a motocicleta foi identificado que a mesma estava com a numeração do chassis e do motor suprimidos, além da falta da placa de identificação.

Frente aos fatos, foi dada voz de apreensão ao menor, sendo ele e a motocicleta encaminhados até a delegacia para os procedimentos cabíveis. Foi solictado a mãe do menor para que fosse até a delegacia para acompanhar os procedimentos.