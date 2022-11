Menor é morto a tiros no centro de Jandaia do Sul

Um jovem foi morto a tiros por volta das 23h desta quinta-feira (10) em Jandaia do Sul.

O crime ocorreu na Praça do Café, embaixo da torre da Rádio Jandaia.

A equipe da Defesa Civil foi ao local, mas a vítima já se encontrava em óbito.

Uma segunda vítima deu entrada no PAM com ferimento no braço.

Conforme a PM, a vítima fatal, de 16 anos, teria sofrido diversos ferimentos por arma de fogo, que através de câmeras de segurança, foi visualizado que dois indivíduos teriam parado uma motocicleta na Rua José Maria de Paula Rodrigues, desembarcaram e efetuaram os disparos, em seguida fugiram com a motocicleta tomando rumo ignorado.

Já no PAM, deu entrada um indivíduo de 24 anos ferido por disparo de arma de fogo, que relatou que estava na Conveniência Estação Beer quando dois indivíduos de capacete efetuaram diversos disparos na direção de outra pessoa, que entrou em óbito no local, e que um dos disparos efetuados pegou no cotovelo esquerdo do mesmo, que ficou deitado no local e quando os disparos cessaram conseguiu se evadir correndo, indo de imediato ao Pronto Atendimento de Jandaia do Sul.