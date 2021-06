Menor empinando motoneta é flagrado pela Rotam em Mandaguari

04/06/2021 17h – Local: BARAO DO RIO BRANCO, JARDIM ESPLANADA, MANDAGUARI AUTOR (PRESO OU APREENDIDO): ADOLESCENTE 14 anos VEICULO APREENDIDO: YAMAHA JOG DE COR PRETA

A equipe Rotam realizava patrulhamento nas imediações do endereço acima citado quando avistou a motoneta Yamaha Jog, de cor preta, com um indivíduo em alta velocidade e realizando manobra perigosa (empinando) em via publica.

Foi então dada voz de abordagem ao mesmo e identificado como sendo um menor de 14 anos.

Realizada a revista pessoal e no veículo nada de ilícito foi encontrado. Diante dos fatos, o menor foi encaminhado a delegacia local e a motoneta apreendida e encaminhada ao pátio do pelotão da Polícia Militar para os procedimentos e notificações cabíveis.