Menores são contidos em residência durante furto em Mandaguari

22/07/2021 14:35 FURTO QUALIFICADO (CONSUMADO) DANO (CONSUMADO) Local: GASPAR JERONIMO DA SILVA, JARDIM ITALIA, MANDAGUARI AUTOR (PRESO OU APREENDIDO): ADOLESCENTE 14 anos, ADOLESCENTE 16 anos

Na tarde de quinta-feira (22) a equipe policial foi solicitada via central de comunicações, onde segundo relato do solicitante o mesmo acabara de ser vitima de uma tentativa de furto, onde conseguiu surpreender os autores no interior de sua residência e estaria fazendo a contenção dos mesmos e solicitando a presença da viatura para realizar a prisão.

Imediatamente a equipe deslocou até o local e fez contato com o solicitante, onde este relatou que estava em seu local de trabalho quando recebeu a solicitação de um vigia que presta serviço de segurança em sua casa relatando que o alarme de segurança havia tocado e que este estava no local, onde havia constatado que haviam duas pessoas no interior da sua residência.

Com a chegada do solicitante no local, estes entraram na residência e constataram que as duas pessoas já haviam utilizado de três mochilas para carregar objetos que pretendiam furtar, sendo estes um videogame modelo playstation 3, bebidas alcoólicas e narguiles, bem como também haviam danificado um dos sensores de alarme, quebrado uma porta do tipo blindex, onde rapidamente fizeram a contenção dos dois autores e acionaram a equipe policial.

Diante dos fatos, os acusados foram encaminhados para a delegacia de Mandaguari para procedimentos cabíveis.