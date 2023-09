Minicidade e conscientização da semana do trânsito.

Semana do Trânsito (Dia 18/09 a 22/09).

A Secretaria Municipal de Assistência Social através do ESPAÇO CONVIVER (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) com toda a equipe, construíram uma minicidade para ensinar de forma lúdica e educativa sobre o “Trânsito”. Com material todo reciclável, foram construídas casas, lojas, empresas, prédios públicos, igrejas e muito mais. Como toda a cidade, a Mini Cidade de Mandaguari foi elaborada para ensinar de forma divertida sobre a conscientização no “Trânsito”, em relação as normas de segurança, redução de acidentes, prevenção de vidas no trânsito. Caminhar pelas ruas da minicidade, observar as faixas e placas, respeitar pedestres, não ultrapassar, reduzir a velocidade, estacionar em locais adequados, usar cinto de segurança, respeitar semáforo, não usar celular quando estiver dirigindo, ações essas que as crianças vão aprendendo brincando e assim, vamos contribuindo para a construção de cidadãos mais conscientes, respeitando ao próximo e a vida.

A minicidade recebeu visita de vários CMEIS do município, idosos, profissionais da área do trânsito, autoridades e empresas. Foi uma semana educativa e de conscientização.

“TRÂNSITO SEGURO, PROTEGE A MINHA VIDA E A DO OUTRO”.

Secretário de Assistência Social: Murilo Meleiro, Coordenadora Espaço Conviver: Adriana Morganiça Gariani, equipe Espaço Conviver: Ana Maria Faria, Rafaela Thomé, Bianca Strazzi, Regielli Fonseca, Ronaldo Endrisse, Andressa Castro, Ézio Antonio, Irlei Alves, Priscila dos Santos, Maria Fátima, Simonie Parra, Geisilaine Cardozo.