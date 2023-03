Monitora vítima do acidente entre ônibus e trem em Jandaia recebe alta

Uma notícia positiva. Mais uma vítima do trágico acidente entre um ônibus escolar e uma composição férrea recebeu alta hospitalar. A monitora Tânia dos Santos Coelho, de 41 anos, estava internada no Hospital da Providência, em Apucarana, desde o dia do acidente, registrado na última quinta-feira (9), mas foi liberada nesta quinta-feira (16) para se recuperar em casa. Ainda segundo o Departamento Municipal de Saúde, outra paciente que estava internada na UTI foi encaminhada para a enfermaria no mesmo dia.

Sobre o acidente

O gravíssimo acidente foi registrado por volta das 11h30 desta quinta-feira no cruzamento da linha férrea com Rua Faustino Bulgarão, na Vila Paião.

O ônibus escolar que tranporta alunos da APAE de Jandaia do Sul, seguia sentido bairro, quando foi atingido pela locomotiva que seguia em direção a Mandaguari.

Algumas crianças foram ejetadas do ônibus.

Um grande aparato de socorro foi mobilizado com ambulâncias de municípios vizinhos, SAMU, Corpo de Bombeiros e aéromédico.

O prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior, acompanhou pessoalmente o socorro as vítimas.

Duas meninas morreram.