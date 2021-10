Morador chama a Polícia após encontrar suposta arma em casa

Na tarde de sábado (23) a equipe foi acionada para comparecer na Rua Thimóteo Pagliarini, no centro de Jandaia do Sul, onde o solicitante relatou ter localizado no forro de sua casa uma arma de fogo dentro de uma meia.

O morador informou aos policiais que acabou de se mudar na residência e, ao realizar uma faxina, localizou algo no sótão e acionou a PM.

Na busca foi encontrado o objeto que se tratava de um simulacro de pistola, uma Airsoft de cor preta, modelo C11 da marca Rossi. O item foi entregue aos cuidados da Polícia Civil de Jandaia do Sul.