Morador de Jandaia teve a casa furtada enquanto viajava. Um veículo também foi levado

A Polícia Militar de Jandaia do Sul foi chamada no Residencial Água Cristalina, onde uma senhora informou que a casa de seu filho foi furtada e que também levaram o carro que estava na garagem.

No local, em contato com a solicitante, esta relatou aos policiais que seu filho se ausentou na última sexta-feira (8) e nesta segunda-feira ela veio na casa e constatou que adentraram pelos fundos da residência, arrombaram a janela da cozinha e, do interior subtraíram diversos objetos, onde utilizaram de um veículo que estava estacionado na garagem para levar os objetos, veículo este um Ford/Ka Se 1.5 de placa QUC-2236 de MG de cor branca, da empresa Localiza Fleet S/A, que também foi furtado.