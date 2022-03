Morador de rua é agredido e tem olho perfurado em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 7h55 desta terça-feira (1).

Conforme a PM, a equipe policial foi solicitada por um enfermeiro que trabalha do PAM, informando que um homem teria dado entrada no atendimento com ferimentos graves em seu rosto e a vítima teria sido vítima de espancamento.

No local a vítima foi identificada, como sendo morador de rua e relatou que na madrugada desta segunda-feira foi vítima de roubo, onde três indivíduos o abordaram e roubaram uma caixa de som e cinco reais.

Ele disse que tentou reagir e os autores começaram a bater nele, mas foram impedidos pelo segurança da rodoviária. Horas depois estaria caminhando pela avenida Getúlio Vargas e um dos autores do roubo o encontrou e já chegou desferindo um golpe em seu rosto, utilizando uma sacola com algo pesado, vindo a perfurar seu olho e se evadiu do local, momento este onde a vítima foi direto ao PAM para ser socorrido, onde acionaram a PM. Dados os fatos a vítima foi orientada e a equipe iniciou uma busca pelo autor, mas até ao momento ninguém foi localizado com características repassadas.