19/09/2021 23:35 INCÊNDIO (CONSUMADO) Local: DUQUE DE CAXIAS, JARDIM ESPLANADA, MANDAGUARI VÍTIMA: ADULTO MASCULINO 62 ANOS

O solicitante relatou que tem tido problemas com pessoas que invadem o local para danificar sua residência e, na data de hoje, aconteceu um incêndio que danificou toda a estrutura da casa, os móveis que estavam no interior da casa e uma máquina de retirar arame de borracha, porém não soube informar quem seria o autor do crime.

A equipe policial orientou o solicitante