Moradores da zona rural de Jandaia passam por momentos de terror

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 20h13 desta terça-feira (20) na Estrada Velha para Marumbi, em Jandaia do Sul.

Um homem armado agrediu uma mulher, atirou e ameaçou matar moradores. Ele foi preso.

Conforme a PM, compareceu na 2ª cia Jandaia do Sul xxxx desesperado, informando que no endereço citado uma pessoa havia ido ate o local e ameaçado moradores, dizendo que iria matá-los e realizado disparos de arma de fogo no local.

Diante dos fatos foi repassada a informação onde juntamente com as equipes da Rotam e Extrajornada de Jandaia do Sul foram ao local onde o autor havia se evadido em um Fiat/palio de cor branca.

No local a sra xxxx relatou que possui um relacionamento com xxxx e possui uma medida protetiva e que na data de hoje ele ligou solicitando que a mesma saísse da residência, esta negou e disse que o mesmo chegou ao local chutando a vítima por diversas vezes ameaçando de morte e na sequência efetuou disparo de arma de fogo contra ela, pegando o seu celular para que eles não tivessem contato externo.

Na sequência colocou a arma de fogo em sua cabeça, colocando todos os moradores dentro da residência, dizendo a todo momento que se chamassem a polícia, todos iriam morrer.

A vítima disse que xxxx estava esperando autorização de uma facção criminosa PCC o qual o mesmo faccionado para poder matá-la, momento em que foi obrigada a descer com o autor às margens de uma mata, a colocando de joelhos e dizendo que iria matá-la.

Relatou que nesse momento xxxxx ouviu um barulho de carro saindo do local, saiu correndo e com a arma em punho pediu para o vizinho, o levar embora.

De posse das informações que o veículo havia se evadido, foi abordado pela equipe da Rotam na rodovia BR 376 esquina com a Rua Senador Souza Naves. xxxxx estava no banco do passageiro, momento em que saiu do veículo e arremessou a arma de fogo sobre o teto do veículo. Foi identificado, sendo um revólver marcas Taurus calibre 32, contendo munições marca CBC calibre 32, sendo 2 munições intactas, 2 munições picotadas e 1 munição deflagrada. Em busca pessoal foi localizado em seu bolso direito o celular roubado.

Diante dos fatos foi dada voz prisão ao autor, utilizado o emprego de algemas para preservar a integridade física do preso e da equipe policial; que a arma o celular e o preso foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para procedimentos.