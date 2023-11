Moto barulhenta com licenciamento vencido desde 2016 é apreendida em Jandaia

Na noite de sexta-feira (10) a equipe ROTAM estava em patrulhamento na região da Vila Rica, em Jandaia do Sul, quando uma motocicleta Honda Twister de cor vermelha, com apenas o piloto, passou pela viatura em alta velocidade, com barulho extremamente alto do escapamento. Foi iniciado acompanhamento para a abordagem, momento que o suspeito identificou a viatura, tentou se evadir, mas foi abordado.

Na busca pessoal nada de ilícito foi localizado, porém, na checagem dos dados foi constatado que o indivíduo não possuí CNH e a motocicleta apresenta débitos desde o ano de 2016.

O cidadão conta com histórico criminal, porém sua situação é livre. Diante dos fatos o abordado foi liberado no local e a motocicleta foi apreendida.