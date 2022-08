Moto furtada em Mandaguari é recuperada após acidente

Furto qualificado – centro

Solicitante informa que teve sua motocicleta, uma Honda cg 125, vermelha, furtada. A vítima estacionou a motocicleta por volta das 15h30, e as 18h59 e moto não se encontrava mais no local.

Atendimento acidente / Veículo recuperado – Esplanada

A equipe foi solicitada para atendimento de acidente envolvendo auto x moto no endereço supracitado, onde ao chegar no local fora constatado que os veículos envolvidos se tratavam de um GM Classic, onde não possuía débitos e uma Honda C100, onde em contato com a central 190 fora constatado que a referida motoneta se tratava de produto de furto ocorrido em data de hoje nesta urbe, sendo registrado .

fora constatado que o condutor da referida motoneta recebeu atendimento médico provindo da equipe do SAMU e este foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Maringá anteriormente a chegada da equipe, sendo este identificado.

A equipe policial foi até o referido local para dar voz de prisão ao condutor pelo crime de receptação, sendo que neste ato a equipe da Rotam se dirigiu até o local para cumprir tal determinação.