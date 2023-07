Motocicleta é apreendida após condutor sem CNH e de chinelo avançar sinal vermelho

Na tarde de quarta-feira (26), durante um patrulhamento pela Avenida Getúlio Vargas, em Jandaia do Sul, uma equipe policial avistou uma motocicleta Honda CG 160 de cor branca avançando o sinal vermelho do semáforo em frente à Caixa Econômica Federal. Após uma breve perseguição, a motocicleta foi abordada nas proximidades da Praça do Café. O condutor, passou por revista pessoal, porém nada de ilícito foi encontrado.

Ao realizar a checagem, constatou-se que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A motocicleta estava sem débitos pendentes, porém apresentava o pneu dianteiro com banda de rodagem lisa. Além disso, os retrovisores estavam rebatidos e o condutor fazia uso de chinelo de dedo.

Diante da situação, a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio do Detran na Companhia da Polícia Militar, onde foram elaboradas as devidas notificações de trânsito. O condutor foi orientado e liberado no local.