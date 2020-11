Motocicleta é apreendida no centro de Mandaguari

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 8h20 de quinta-feira (12). Condutora não tinha CNH e a moto estava adulterada.

A equipe policial, em patrulhamento pela área central da cidade, constatou uma motocicleta Honda CG 125 na cor preta, avançando sinal vermelho do semáforo na Avenida Amazonas no cruzamento da Avenida Presidente Vargas, sendo esta abordada e sua condutora identificada, onde foi constatado que a mesma não possui CNH e, ao averiguar a motocicleta, foi constatado que o chassi não corresponde a placa do veículo, pertencendo o emplacamento a uma motocicleta de marca/modelo /espécie e ano igual, e a placa presa por vários parafusos e o arame do lacre estava violado e fora posto de forma cuidadosa para que a irregularidade não fosse percebida sem as devidas observâncias, dando indicio de se tratar de um veiculo “clonado”, não constatado boletim de furto ou roubo do veiculo ou da placa.

Ao questionar a autora sobre a procedência da motocicleta, esta afirmou ter adquirido de um terceiro ao qual esta não identificou para equipe e que ainda não tinha os documentos para apresentar para equipe.

Feito contato com a delegacia de Mandaguari, esta foi orientada a se apresentar em data posterior para prestar esclarecimentos sobre o fato, tendo o veículo apreendido ficando a disposição da policia judiciária no pátio da Policia Militar e lavrada as devidas notificações.