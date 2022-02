A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 20h46 deste domingo (20) na Rua Uirapuru, no Jardim das Araucárias.

A vítima relatou que saiu da residência no dia 19 por volta do meio dia e retornou no dia 20 por volta das 20 horas, sendo que encontrou a residência com a porta da frente arrombada.

Do interior da casa foi levado um cofre com moedas, um par de tênis numeração 41/42, todo preto com solado branco, sem marca e a motocicleta Honda CG 125 cor preta, ano 2004.