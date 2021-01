Motocicleta é furtada em bairro de Mandaguari

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Mandaguari às 13h35 de quarta-feira (27) no Jardim Brianez.

O solicitante informou a Polícia Militar que deixou sua motocicleta Honda/CG 150 fan, na cor vermelha, estacionada em frente ao endereço acima citado e entrou em sua residência que fica nas proximidades, voltando pouco tempo depois e já não a encontrando mais. Relata ainda não ter visto ou ouvido algo suspeito neste intervalo de tempo.

Foi realizado patrulhamento no intuito de localizar o veículo, porém sem êxito até o momento da confecção do boletim. A vítima foi orientada no local.