Motocicleta é furtada em Mandaguari

Ocorrência atendida pela Polícia Militar de Mandaguari às 9h15 de domingo (16) na Rua Gomercindo Bortolanza.

Após solicitação via central de comunicações de que havia ocorrido um furto de motocicleta, imediatamente a equipe policial foi o local e fez contato com o solicitante onde este relatou que deixou sua motocicleta Honda CG 125, de cor preta, com placas AUX-9830 aos fundos do endereço informado, no dia anterior por volta das 21h, e ao retornar no dia de hoje por volta das 09h a mesma não se encontrava mais no local.

O solicitante relatou que a motocicleta se encontrava com o guidão travado.

A equipe realizou diligências em busca do referido veiculo porém o mesmo não foi localizado. a vitima foi orientada.