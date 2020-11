Motocicleta furtada de residência em Bom Sucesso é recuperada em Mandaguari

A Polícia Civil de Mandaguari recuperou motocicleta furtada que estava no Jardim Cristina em Mandaguari.

Na manhã desta terça-feira (17), após denúncias de que uma motocicleta que havia sido furtada no último fim de semana estaria escondida em uma casa do bairro, os investigadores foram ao local, onde encontraram a motocicleta pintada, sem placas e com o chassi adulterado.

Ao consultar o número do motor, descobriu-se que a motocicleta havia sido furtada em data de 04/11/2020 de dentro de uma residência na cidade de Bom Sucesso.

Um dos autores foi identificado.