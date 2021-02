No início da tarde de quinta-feira (4) a equipe policial foi acionada a comparecer na Avenida Fermino Corazza, cruzamento com a Rua Rufino Maciel onde no local havia ocorrido uma acidente de transito.

O condutor da motocicleta se evadiu do local tomando rumo ignorado. Foi verificado pelos policiais que a motocicleta Honda CG 125, de cor preta e placa ALD-3108 consta queixa de furto.

Diante dos fatos, a equipe realizou a entrega da motocicleta da delegacia de Mandaguari.