Motocicleta furtada é recuperada em Mandaguari. Menor foi apreendido.

Na tarde de sábado (23) a equipe policial recebeu informação que dois motociclistas estariam trafegando pela Rua Joao Bonini, Jardim Oasis, com uma motocicleta de cor prata e outra de cor preta, ambos sem capacete, realizando ainda algazarras com os veículos.

Como já era de conhecimento da equipe que uma motocicleta com as mesmas características com queixa de furto/roubo estava trafegando pela cidade, de imediato foi deslocado ao local e de fronte a residência, sendo abordado o autor, conduzindo a motocicleta Honda CG 125, furtada no dia 11/01/2021.

Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao autor, de 16 anos, e encaminhado o mesmo juntamente com o veículo ate a delegacia de Mandaguari.