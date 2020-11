Motocicleta furtada em Mandaguari é localizada em cafezal

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar no início da tarde de quarta-feira (25) na Estrada Promessa em Mandaguari.

A equipe recebeu solicitação anônima informando que no interior de uma plantação de café próximo a Estrada Promessa teria uma motocicleta abandonada de forma escondida. Imediatamente a equipe deslocou até o local informado e, após realizar intensas diligências na plantação de café, a equipe logrou êxito em localizar a referida motocicleta, sendo esta uma Honda CG 125 de cor vermelha com diversos danos por todo o veiculo, bem como painel, guidão, farol dianteiro, pneus e acessórios do guidão.

A moto estava sem placa de identificação, porém a equipe conseguiu realizar a consulta através do número de chassi e identificado que se tratava de produto de furto em data de 20/11/2020 na cidade de Mandaguari.

Diante dos fatos a equipe conduziu a motocicleta até a delegacia de Mandaguari.