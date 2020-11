Às 22h20 de segunda-feira (16) o solicitante relatou a Polícia Militar que um masculino deixou a motocicleta Honda CG 125 Fan, para um conserto de pneu na sua borracharia no dia anterior e que o mesmo não teria retornado para buscá-la, sendo verificado junto ao sistema que a mesma teria sido furtada na cidade de Mandaguari.

Diante do fato, a motocicleta foi recolhida e encaminhada até a delegacia de Jandaia do Sul para as providências cabíveis.