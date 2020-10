Na manhã desta sexta-feira (30) uma motocicleta colidiu violentamente com um VW Gol no cruzamento da Rua Padre João Barbieri com a Avenida Marechal Candido Rondon, (esquina do Canção).

O motociclista, de 19 anos, morador de Mandaguari, ficou gravemente ferido e foi levado ao PAM para ser avaliado por um médico, enquanto uma ambulância avançada do SAMU de Apucarana estava a caminho para uma possível transferência para o Hospital da Providência.

O motorista do carro não se feriu.