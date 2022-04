Motociclista fica ferida em acidente com ônibus em Jandaia

A equipe da Defesa Civil de Jandaia do Sul foi acionada no início da noite desta terça-feira (26) para atender um acidente de trânsito envolvendo uma motoneta e um ônibus.

A condutora da Honda Biz sofreu ferimento leve e foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora de Fátima em Jandaia do Sul.

O motorista do ônibus disse que a motoneta não chegou a bater no coletivo, segundo ele, a mulher se desequilibrou e caiu. Já a Polícia Militar informou que houve uma leve colisão na traseira do ônibus.

A Polícia Militar também esteve no local para realizar os procedimentos de praxe.