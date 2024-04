Motociclista fica ferido em acidente entre Jandaia do Sul e São José

O acidente ocorreu no final da tarde deste domingo (7) na BR-369, entre Jandaia do Sul e o Distrito São José, em frente a Cachaça Companheira.

Uma motocicleta que seguia em direção a São José, colidiu na lateral de um VW Gol de Jandaia do Sul.

O motociclista, que seria morador da cidade de Borrazópolis, sofreu ferimentos considerados graves. Ele foi atendido pela equipe do SAMU de Jandaia do Sul com apoio da Brigada Comunitária e em seguida encaminhado de helicóptero para um hospital da região.

O motorista do Gol não se feriu com gravidade.