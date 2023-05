Motociclista morre após queda em Jandaia

Um homem morreu na tarde desta terça-feira (23) após sofrer uma queda de moto na Rua Professor Roberto Resende Chaves, em frente a antiga estação.

A equipe da Brigada Comunitária (Defesa Civil) de Jandaia do Sul chegou rapidamente ao local, onde encontraram a vítima em parada cardíaca.

Os socorristas iniciaram então, os procedimentos de reanimação por mais de 15 minutos e depois o homem foi levado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima pela ambulância do SAMU. O aeromédico veio até Jandaia do Sul para transportá-lo para um hospital de referência, mas apesar de todos os esforço dos socorristas e médicos, ele não resistiu e morreu ainda no hospital de Jandaia.

A vítima foi identificada como Luiz Henrique Correia da Silva, de 35 anos. Ele teria passado mal antes de sofrer a queda.