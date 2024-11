A Brigada Comunitária de Jandaia do Sul atendeu um grave acidente entre carro e moto na entrada do Distrito São José em Jandaia do Sul por volta do meio-dia desta terça-feira (26).

O motociclista colidiu com uma Saveiro que estava carregada com pneus e não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Civil e o IML foram acionados.