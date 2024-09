Um motociclista morreu no início da tarde desta segunda-feira (9) após um acidente de trânsito no contorno de Jandaia do Sul.

A motocicleta trafegava em direção a Mandaguari, em trecho de subida, quando colidiu na traseira de uma carreta.

Equipes da Brigada Comunitária e SAMU foram ao local, mas nada puderam fazer pelo condutor que já estava em óbito.

Trata-se de uma motocicleta de alta cilindrada com emplacamento da cidade Colorado (PR).

O nome da vítima ainda não foi divulgado.